В Житомире отметили лауреатов областной краеведческой премии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, подведение итогов и награждение лауреатов состоялось сегодня, 26 декабря, с участием первого заместителя председателя Житомирского областного совета Сергея Крамаренко и и.о. начальника управления культуры облгосадминистрации Татьяны Парфентеевой.

Победителями краеведческой премии стали:

1 премия – Игорь Криворучко за работу «Ходорков. История села»

2 премия – Руслан Контратюк и Елена Туник за работу «История украинского села. Глыбочок и Круты»

3 премия – Иван Савицкий за работу «Новая странствие по жизнеописанию Евстахия Ивановского»

Также во время церемонии награждения было отмечено благодарностями областного совета Валентина Згурского за книгу «Борщев» и Гария Макаренко за работу «Земля крестьянам? Или как уничтожали кулаков».

"Лауреаты получили дипломы и различные денежные премии в размере от 500 грн до 1 тыс. 500 грн",- уточнили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.