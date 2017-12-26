В Житомире отметили лауреатов областной краеведческой премии
Сегодня в Житомире отметили лауреатов областной краеведческой премии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, подведение итогов и награждение лауреатов состоялось сегодня, 26 декабря, с участием первого заместителя председателя Житомирского областного совета Сергея Крамаренко и и.о. начальника управления культуры облгосадминистрации Татьяны Парфентеевой.
Победителями краеведческой премии стали:
1 премия – Игорь Криворучко за работу «Ходорков. История села»
2 премия – Руслан Контратюк и Елена Туник за работу «История украинского села. Глыбочок и Круты»
3 премия – Иван Савицкий за работу «Новая странствие по жизнеописанию Евстахия Ивановского»
Также во время церемонии награждения было отмечено благодарностями областного совета Валентина Згурского за книгу «Борщев» и Гария Макаренко за работу «Земля крестьянам? Или как уничтожали кулаков».
"Лауреаты получили дипломы и различные денежные премии в размере от 500 грн до 1 тыс. 500 грн",- уточнили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.