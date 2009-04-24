Луценко думает, что в ближайшие дни убийца Максима Чайки будет задержан

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО надеется, что в ближайшие дни убийца одесского студента Максима Чайки будет задержан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Проходит активный розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Я думаю, что в ближайшие дни он будет задержан», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщалось, 21-летний студент отделения журналистики Одесского Национального университета имени Мечникова, активист патриотического молодежного движения «Сечь» М.ЧАЙКА погиб от ножевых ранений 17 апреля. Госпитализированный с ножевыми ранениями и его друг Андрей ДЗЕБАН.

Следователем Приморского РОВС Одессы расследуется уголовное дело по признакам ст.121 УК Украины – нанесение тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть. Личность убийцы установлена, принимаются меры по его задержанию, однако сведения о нем в интересах следствия не разглашаются.

Общественная организация «Свободная Одесса» заявила, что «убийство произошло во время столкновения между молодыми украинскими патриотами из «Сечи» и участниками движения «Антифашистское действие», которым протежирует экс-депутат горсовета, лидер партии «Родина» Игорь МАРКОВ». Некоторые представители местной «Антифа» сразу же после убийства были допрошены, они утверждают, что М.ЧАЙКА погиб в драке, спровоцированной членами «Сечи».

Президент Виктор ЮЩЕНКО 22 апреля обратился в МВД и СБУ с требованием тщательного расследования убийства студента. Сотрудники СБУ также проверяют причастность лица, подозреваемого в убийстве М.Чайки, к партии «Родина».