Проползти незамеченным и преодолеть любое препятствие: во Львовской области провели соревнования среди служебных собак Нацгвардии (видео)
12:53, 16 августа 2017Общество
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На соревнованиях по многоборью собаки преодолевают полосу препятствий.
Некоторые из псов-участников побывали в зоне проведения АТО / скриншот
На Львовщине провели соревнования среди служебных собак Нацгвардии, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что на службе четвероногие должны уметь выслеживать по следу противника и задержать его. Проползти незамеченным и преодолеть любую преграду. Найти оружие и защитить хозяина.
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На соревнованиях по многоборью собаки преодолевают полосу препятствий - прыгают через двухметровый барьер, ползают под сеткой, и даже лазают по лестницам.
Некоторые из псов-участников побывали в зоне проведения АТО и умеют искать бомбы.
На Львовщине служебные собаки Нацгвардии соревновались в ловкости и выносливости
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