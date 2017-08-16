Проползти незамеченным и преодолеть любое препятствие: во Львовской области провели соревнования среди служебных собак Нацгвардии (видео)

На Львовщине провели соревнования среди служебных собак Нацгвардии, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что на службе четвероногие должны уметь выслеживать по следу противника и задержать его. Проползти незамеченным и преодолеть любую преграду. Найти оружие и защитить хозяина.

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На соревнованиях по многоборью собаки преодолевают полосу препятствий - прыгают через двухметровый барьер, ползают под сеткой, и даже лазают по лестницам.

Некоторые из псов-участников побывали в зоне проведения АТО и умеют искать бомбы.