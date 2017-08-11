В отдельных районах Житомира из-за ремонтных работ приостановлено водоснабжение, организован подвоз питьевой воды
Водоснабжение планируют восстановить сегодня в 15:00. По адресу Слободская, 15-17 в Житомире также организован подвоз воды.
В отдельных районах Житомира через ремонтные работы в домах горожан временно нет воды.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе коммунального предприятия Житомирского городского совета «Житомирводоканал».
Как отмечается в сообщении, «в Житомире в связи с проведением ремонтных работ задвижки водопровода диметром 300 мм по адресу ул. Селецкая, 32, отсутствует водоснабжение по следующим адресам: улицы Папаперова, Слободская, микрорайон Станишевский, улица Ивана Гонты, районы Силикатного завода, Бумажной фабрики и завода «Биомедстекло».
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Водоснабжение планируют восстановить сегодня в 15:00.
По адресу Слободская, 15-17 в Житомире также организован подвоз воды.
Напомним, КП «Житомирводоканал» предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению.