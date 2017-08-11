В отдельных районах Житомира из-за ремонтных работ приостановлено водоснабжение, организован подвоз питьевой воды

В отдельных районах Житомира через ремонтные работы в домах горожан временно нет воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе коммунального предприятия Житомирского городского совета «Житомирводоканал».

Как отмечается в сообщении, «в Житомире в связи с проведением ремонтных работ задвижки водопровода диметром 300 мм по адресу ул. Селецкая, 32, отсутствует водоснабжение по следующим адресам: улицы Папаперова, Слободская, микрорайон Станишевский, улица Ивана Гонты, районы Силикатного завода, Бумажной фабрики и завода «Биомедстекло».

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Водоснабжение планируют восстановить сегодня в 15:00.

По адресу Слободская, 15-17 в Житомире также организован подвоз воды.

Напомним, КП «Житомирводоканал» предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению.