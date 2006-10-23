СБУ пресекла отправку для борделя в Москве трех несовершеннолетних

Управлением СБУ в Запорожской области перекрыт канал поставки несовершеннолетних за рубеж с целью сексуальной эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в Запорожской области, "в результате спецоперации оперативниками Службы безопасности выявлена жительница Бердянска, которая организовала и непосредственно осуществляла незаконное перемещение через государственную границу в Российскую Федерацию несовершеннолетних граждан Украины".

По данным пресс-центра, женщина, пообещав 3 несовершеннолетним высокий заработок на "серьезной работе" в Москве, завладела их паспортами, после чего довезла девочек до приграничной ж.д. станции, где договорилась с проводником о проезде для себя и несовершеннолетних в столицу РФ.

"Непосредственно перед пересечением границы женщина выдала несовершеннолетним поддельные паспорта, с которыми они и были задержаны", - сообщили в пресс-центре, отметив, что на данный момент уже установлено, что целью незаконного перемещения несовершеннолетних в РФ была "передача девочек владельцам российских борделей".

В отношении организатора канала поставки несовершеннолетних за рубеж для сексуальной эксплуатации возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.