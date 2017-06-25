В Мариуполе установили полицейскую "смарт-остановку" общественного транспорта (фото)

В Мариуполе полиция установила "умную" остановку общественного транспорта, сообщил руководитель главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

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"Почему же смарт? Потому что это вай-фай, это экран, где мы будем транслировать необходимую информацию о работе полиции, о разыскиваемых преступниках, это карта движения общественного транспорта и другая полезная информация для жителей и гостей города. На мониторе также будет транслироваться время прибытия общественного транспорта", - пояснил Аброськин.

Также здесь планируют установить электронный ibox, через который можно будет получить всю открытую информацию о деятельности полиции, записаться на прием к руководству главного управления и территориальных подразделений полиции Донетчины.

Также на остановке уже установлены видеокамеры и необходимое оборудование для зарядки мобильных телефонов.

"Учитывая наши "умные" камеры, смарт-остановки, которые также будут обустроены в крупнейших городах области наряду с территориальными подразделениями полиции, Донецкая область становится наиболее неблагоприятной для потенциальных преступников и уже разыскиваемых лиц", - подытожил Аброськин.