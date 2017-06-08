Аваков наградил Окуеву "новеньким" пистолетом "вместо старенького"

Министр внутренних дел Арсен Аваков вручил добровольцу АТО Амине Окуевой наградной пистолет Glock-43, а ее мужу Адаму Осмаеву - часы.

"Был рад наградить бойца полицейского добробата Амину, вместо старенького ПМ (который заклинил на 4-м выстреле) - новеньким Glock-43... будем считать, от всех нас, кто переживал и поддерживал Адама и Амину. Адаму вручил специальные часы", - написал министр на своей странице в Facebook.

Он также пообещал, что в отношении подозреваемого в покушении на жизнь Осмаева и Окуевой "будет еще много интересного представлено".

Как сообщал УНИАН, 8 июня Адама Осмаева выписали из больницы.

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1 июня в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Окуева сообщала, что у ее мужа в результате ранения повреждена печень, легкие, разорвана диафрагма.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего «агентом российских спецслужб». По данным Геращенко, человек был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

3 июня в прокуратуре Киева сообщили, что 58-летнему нападавшему объявлено о подозрении. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.