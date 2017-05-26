Последний звонок в Киеве: выпускники традиционно искупались в фонтанах (фото, видео)

В этом году учебный год в украинских школах закончился 26 мая. Выпускники, которые закончили 11 класс, по негласной традиции после школьной линейки идут в центр города и купаются в фонтанах.

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В столице есть несколько самых популярных мест, где можно увидеть мокрых учеников. В первую очередь многие идут на Майдан, Мариинский парк, к Дворцу Спорта.

В целом, 190 тысяч выпускников по всей Украине отпраздновали окончание учебного года. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине началась основная сессия ВНО.