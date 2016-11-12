В Николаеве декоммунизировали мэрию: советскую звезду заменили на герб Украины (фото, видео)
Один из участников установки герба, является сыном того, кто устанавливал звезду на здании мэрии.
На здании Николаевского городского совета советскую пятиконечную звезду заменили государственным гербом Украины.
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Работы по демонтажу звезды и установке нового символа проводились в субботу утром, сообщают НикВести.
Сама металлическая стела, на вершине которой располагалась звезда, осталась, но в основании круга установили герб Украины, изготовленный в аналогичных размерах.
Как сообщили работники, осуществляющие демонтаж и установку герба, замена символики происходит по согласованию с мэром Николаева Александром Сенкевичем.
Работы по изготовлению и установке трезуба проводила компанией «УкрБуд».
Символично, что один из участников установки герба, является сыном того, кто устанавливал звезду на здании мэрии, отмечают в издании.
Звезда - геральдический знак, который был символом Красной Армии и присутствовал на флаге и гербе СССР, до сих пор является одним из элементов знамени Вооруженных сил Российской Федерации.