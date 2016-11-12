В Николаеве декоммунизировали мэрию: советскую звезду заменили на герб Украины (фото, видео)

На здании Николаевского городского совета советскую пятиконечную звезду заменили государственным гербом Украины.

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Работы по демонтажу звезды и установке нового символа проводились в субботу утром, сообщают НикВести.

Сама металлическая стела, на вершине которой располагалась звезда, осталась, но в основании круга установили герб Украины, изготовленный в аналогичных размерах.

Как сообщили работники, осуществляющие демонтаж и установку герба, замена символики происходит по согласованию с мэром Николаева Александром Сенкевичем.

Работы по изготовлению и установке трезуба проводила компанией «УкрБуд».

Символично, что один из участников установки герба, является сыном того, кто устанавливал звезду на здании мэрии, отмечают в издании.

Звезда - геральдический знак, который был символом Красной Армии и присутствовал на флаге и гербе СССР, до сих пор является одним из элементов знамени Вооруженных сил Российской Федерации.