Эксперт: кризис закончится через год-полтора

Основываясь на фактах истории и экономической теории, можно сделать вывод, что окончание кризиса стоит ожидать не позже чем через 1-1,5 года.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал первый заместитель председателя правления ЗАО «Сбербанк России» Владислав КРАВЕЦ.

«Сейчас просто нужно спокойно дождаться окончания этого мероприятия, оно не вечно, естественно окончание кризиса будет, и в любом случае это будет не позже чем через 1-1,5 года, потому что это экономическая теория» - сказал В.КРАВЕЦ.

Он отметил, что сегодня кризис находится не на пике, при этом ухудшения ситуации, в частности, в Украине ожидать не стоит.

«Хуже не будет, поэтому сегодня самое главное - это согласованные действия, и очень важно, чтобы они были своевременными. Банкам нужно максимально подкрепиться ликвидностью и ограничить возможность активных операций. Также и стране сейчас необходимо максимальное подкрепление ликвидности с помощью МВФ или с помощью других инструментариев для того, чтобы страна сидела, что называется «на деньгах». После чего этими деньгами обеспечивать все текущие обязательства, не пытаясь осуществлять какие-либо долгосрочные вложения в проекты и тому подобное», - считает банкир.