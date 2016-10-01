За неимением фантазии: после слов Госдепа по Крыму оккупанты назвали Меджлис "любимым детищем" США

16:01, 01 октября 2016
Общество
3277 3

Представитель оккупационных властей Крыма Дмитрий Полонский заявил, что США не признают решение российского суда о запрете Меджлиса как данная организация является их детищем.

меджлис / УНИАН

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как они могут отказаться поддерживать то, что сами создали и сами финансируют? Это их детище, это их любимый ребенок, которого они пестовали...», - сказал Полонский.

Читайте также"Не их праздник": в День Независимости боевики усилили обстрелы украинских позиций - штаб

Также он добавил, что Меджлис является продуктом американских спецслужб, которые и в дальнейшем заинтересованы использовать его для деструктивной политики.

Как сообщал УНИАН, представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты не признают решение Верховного суда России о запрете Меджлиса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter