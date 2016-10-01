За неимением фантазии: после слов Госдепа по Крыму оккупанты назвали Меджлис "любимым детищем" США

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как они могут отказаться поддерживать то, что сами создали и сами финансируют? Это их детище, это их любимый ребенок, которого они пестовали...», - сказал Полонский.

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Также он добавил, что Меджлис является продуктом американских спецслужб, которые и в дальнейшем заинтересованы использовать его для деструктивной политики.

Как сообщал УНИАН, представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты не признают решение Верховного суда России о запрете Меджлиса.