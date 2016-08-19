"Читальная арка" в Днепре опустела: книги, оставленные активистами, просто украли

Сообщает "Днепр вечерний". Создатели называют ее маленькой уличной библиотекой и задумывали "Читальную арку" как арт-проект. Во всем мире есть такие точки бесплатного обмена книгами. Понравилась книга – возьми ее, но взамен оставь что-то из своих книг. Но такой простой принцип в нашем обществе, любящим халяву, не прижился.

"Инициатива направлена на поддержку трансформации Днепра в современный город, - говорит руководитель проектов днепропетровской "Я-Галереи" Екатерина Семенюк. - Ведь "Читальная арка" уже сама по себе формирует новое отношение к публичному пространству", - сказала она.

Арт-объект призывает людей переосмыслить свое отношение к городу, настаивают авторы идеи. Кроме того, арка должна была показать, как и каким горожане видят свой город - об этом расскажут книги, которые будут приносить люди. И вот с этим у жителей Днепра складывается не очень. Хотя арка расположена в "проходном" многолюдном месте, да еще и в двух шагах от училища культуры (ныне - колледжа), буккроссинг пустует. Книги, оставленные активистами, быстро исчезли, а взамен любители халявы ничего не оставили.