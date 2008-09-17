Отказ от вакцинации повлечет массовые заболевания

Призывы отказаться от вакцинации населения, которые раздаются, могут привести к массовым вспышкам инфекционных заболеваний и летальных случаев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам главный санитарный врач Харьковской области Иван КРАТЕНКО.

Он также выразив убеждение, что вакцинацию населения следует продолжить, потому что лишь она поможет в будущем преодолеть вспышки разных инфекционных заболеваний. По мнению медика, дежурную волну кампании против прививок “подогревают” отдельные политики.

По словам И.КРАТЕНКО, через недостоверную информации о вакцинации и ее последствиях, уже выросло количество отказов от проведения прививок среди детей.

По данным главного санврача, сегодня в Харьковской области наметилась тенденция к уменьшению прививок среди младенцев и детей в возрасте от 2 лет. В частности, процент отказов от прививок у детей 3-месячного возраста увеличился в 14 раз: если в 2005 году этих отказов было лишь 0,11 %, то в 2008 году этот показатель составляет 1,6%. Среди детей в возрасте 6 месяцев процент отказов родителей от проведения прививок вырос в 5 раз. Сейчас непривитыми в Харьковской области остаются сотни детей. «Это ужасная статистика для нас. Эта ситуация приведет к тому, что мы будем иметь массовые вспышки инфекционных заболеваний, и сотни погибших людей», - заявил И.КРАТЕНКО.

Он отметил, что французские эксперты установили, что индийская вакцина, которой делали прививки от кори и краснухи в Украине, отвечает международным стандартам, хотя в прессе и в обществе отмечают ее вред.

При этом санврач напомнил, как в 1980-х годах в Украине возникла вспышка дифтерии после того, как одно издание написало о якобы вредности вакцины от этой болезни.

По его информации, после летального случая со школьником в Краматорске количество отказов родителей прививать детей упомянутой вакциной от кори и краснухи выросло в 14 раз, тогда как следствие по факту гибели школьника в Краматорске еще не завершено.

Также И.КРАТЕНКО поинформировал, что в Харьковской области планируется сделать прививки около 600 тысячам молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. По его данным, в надлежащих условиях на складах областной СЭС для этой цели хранится 680 тыс. доз вакцины индийского производства.

В то же время главный санврач области осудил представителей властей Харькова, которые, «берут на себя слишком много», критикуя политику Министерства охраны здоровья относительно осуществления вакцинации.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя Харьковского городского головы – директора Департамента охраны здоровья и социальных вопросов Игоря ШУРМЫ, в Харькове индийская вакцина против кори и краснухи применяться не будет.

В Украине, начиная с 26 мая, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска Антон Тищенко после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации. В течение 15 мая в Краматорске с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи.

5 июня Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию для расследования причин смерти 17-летнего подростка в Краматорске Донецкой области.

8 сентября глава этой комиссии, народный депутат Украины Виктор КОРЖ (фракция Партии регионов) сообщил газете «Сегодня», что парламентская комиссия пришла к выводу, что причиной смерти 11-классника стала индийская вакцина от кори и краснухи.