В Одессе завтра откроется выставка литовской художницы, посвященная пограничникам-участникам АТО

Как сообщил УНИАН руководитель сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Андрей Билобородченко, 26 июля в санатории «Аркадия» Государственной пограничной службы откроется выставка работ литовской художницы и волонтера Куркуль.

По словам Билобородченко, художница создала цикл работ «Граница», на которые ее вдохновили события, связанные с АТО.

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«Ее картины имеют чрезвычайную энергетику. Украинские воины на полотнах художника превращаются в мистические персонажи. Образы, которые вобрали в себя мужество и несокрушимость нескольких поколений защитников Отечества. Яркие чувства вызывают картины, посвященные пограничникам, которые летом 2014-го, которые держали оборону на украинско-российской границе», - подчеркнул руководитель сектора.

Он добавил, что именно на базе Одесского пограничного отряда была создана 5-я мотоманевренная группа, которая «прикрывала» административную границу с Крымом, а впоследствии была направлена на Донбасс.

Отмечается, что полька Куркуль является гражданкой Литвы, она художник и волонтер, медик - по специальности. В настоящее время живет и работает в Киеве.

Под влиянием событий в Украине создала серию картин на военную тематику, в частности посвященных пограничникам и Вооруженным Силам Украины.

Выставка продлится до 30 июля.