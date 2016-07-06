Одесские СБУшники разоблачили продавцов устройств для взлома автомобильных охранных систем

Как сообщает пресс-служба управления, прекращена деятельность двух злоумышленников, которые изготавливали и реализовывали специальные технические средства для сканирования автомобильных охранных систем.

«Двое жителей Одессы и Киева наладили производство устройств для взлома автомобильных систем под видом обычных брелоков для сигнализации. Клиентов сообщники подыскивали через Интернет», - рассказали в СБУ.

В ведомстве отметили, что сотрудники спецслужбы задокументировали факт продажи киевлянином одного изделия более чем по 20 тысяч гривень. Во время попытки реализации еще двух устройств почти за 30 тысяч гривень 4 июля правоохранители задержали злоумышленника в его собственном автомобиле вблизи торгового центра в жилом районе столицы.

В ходе обысков по месту жительства торговцев сотрудники СБУ изъяли комплектующие для изготовления новых устройств и компьютерную технику с программным обеспечением для их «прошивки».

Следователями управления СБУ в Одесской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в пресс-службе одесского сообщника, который разрабатывал «устройства», правоохранители задержали ранее.

Продолжается следствие.