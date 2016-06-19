На Закарпатье контрабандные сигареты обнаружили в машине с дипломатическими номерами РФ (фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ДФС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, 18 июня на пункт пропуска «Дьяково» на полосу «зеленый коридор» заехал автомобиль «Mercedes-Benz Vito» с дипломатическими регистрационными номерами Российской Федерации. В транспортном средстве находилось двое граждан Монголии.

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По данным ГФС, для прохождения таможенного контроля водитель предоставил паспорт гражданина Монголии, свидетельство о регистрации транспортного средства, пассажир – дипломатический паспорт и письмо-ходатайство посольства Монголии в РФ о содействии в беспрепятственном прохождении дипломатического груза. «Шла речь о 8 чемоданах (материалы и технические средства для проведения парламентских выборов 29 июня 2016 года)», - уточнили в закарпатской ДФС.

Изучая представленные документы, работники таможни засомневались в подлинности писем, в результате чего транспортное средство было направлено на углубленный досмотр.

При осмотре автомобиля обнаружено, что в чемоданах, которые в документах значились дипломатическим грузом, находятся 29 тыс. 145 пачек сигарет, а именно: «Rothmans» украинского производства с акцизными марками Украины, «Комплимент винс», «NZ», «Lifa» - без акцизных марок.

Таким образом, по данным фискальной службы, граждане совершили действия, направленные на перемещения сигарет через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, а именно: с представлением документов, которые содержали неправдивые сведения относительно наименования груза, перевозимых в транспортном средстве и предоставлением предметам вида других.