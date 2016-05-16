Крымчане о победе Джамалы: Выступление не могло оставить равнодушным никого

Об этом сообщила в эфире "Радио Крым.Реалии" жительница Севастополя Елена.

«Действительно, ребята мои знакомые говорили, что по всему Крыму и салюты пускали, и петарды, и радовались. Конечно же помчались отмечать тут же своими группами украинскими, и вероятнее всего, крымскотатарскими тоже. Наши ребята вместе собирались в вышиванках на следующий день и отмечали победу Джамалы в одном из севастопольских баров. Никого не таясь, никого не страшась. Это наша победа», - рассказала женщина.

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Другой собеседник программы - крымчанин Александр, житель Южного берега Крыма сказал, что его знакомые поддерживали Джамалу во время смс-голосования.

«Выступление Джамалы не могло оставить равнодушным никого. Мое окружение, мои друзья, наблюдали за выступлением и каждый, кто мог отправил свои голоса смс-сообщениями», - подчеркнул Александр.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая во время телевизионной трансляции Евровидение-2016 комментаторы российского пропагандистского канала "Россия 1" по-своему трактовали содержание песни "1944" украинской певицы Джамалы. Российские комментаторы считают, что песня не имеет драматического исторического подтекста: по их словам, Джамала поет о людях, которые покидают родину в поисках лучшей жизни.