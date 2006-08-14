Бойко нашел аргументы для разговора с Россией

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО считает, что у Украины есть аргументы для того, чтобы убедить Россию не повышать цену на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Были проведены предварительные переговоры на высшем уровне между правительством нашей страны и Российской Федерации, которые показывают, что это возможно. Мы найдем аргументы, которые позволят выполнить это в тех объемах, о которых говорил премьер-министр», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня о намерении сохранить нынешние цены на импортный газ до конца года, а, при возможности, постараться снизить их хотя бы на 1-2 доллара за тысячу кубометров.

2 февраля т.г. НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «Укргаз-Энерго» для поставок газа в Украину. Создание этого СП предусматривала договоренность от 4 января 2006 года между НАК « Нафтогаз Украины » и ОАО «Газпром» относительно поставок российского газа в Украину.

ЗАО «Укргаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.