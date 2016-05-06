Минобразования планирует упростить школьную программу, чтобы не перегружать детей

Как пояснила министр образования Лилия Гриневич, ревизия продлится в течение следующего года, передает Радио Свобода. Прежде всего планируют пересмотреть программы начальной школы.

«До первого сентября наш амбициозный план провести ревизию для начальной школы. В начальной школе особенным является то, что программы не ориентированы на возрастные особенности", - сказала Гриневич.

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По ее словам, такие программы не так развивают детей, как перегружают и отпугивают от учебы. "Когда из-за перегрузки дети теряли интерес к обучению в классе 7-8, а теперь уже в третьем. И с этим несомненно что-то нужно делать", – отметила Лилия Гриневич.

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич призвала Верховную Раду Украины до конца текущей сессии принять закон об образовании. Также, министр отметила, что "никто не пойдет на внезапное введение 12-летнего обучения без нового содержания, без зарезервированных бюджетных средств, без соответствующей подготовки учителей и соответствующей сети заведений".