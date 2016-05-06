В Броварах загорелся склад красок: к ликвидации пожара привлечено 20 единиц техники

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

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"6 мая в 12:40 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в складском помещении для хранения лакокрасочных материалов по адресу: г. Бровары, вул. Железнодорожная, ООО «Укрдокбуд». На место пожара было срочно направлено 2 отделения 21-й Государственной пожарно-спасательной части г. Бровары. Прибыв на место вызова, спасатели установили, что огнем охвачены складские помещения на площади около 100 м2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за утечки неизвестного вещества пожар мгновенно начал распространяться и уже через несколько минут распространился на площади 400 м2. Из-за существования угрозы переброса огня на рядом расположенные здания в помощь спасателям были направлены 3 автоцистерны г. Борисполь и Барышевка, а также 3 единицы техники г. Киева.

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К ликвидации пожара привлечено 20 единиц техники и 75 человек личного состава гарнизонов Киевской области и г. Киева. В 15:25 пожар локализован. Во время пожара спасены рядом расположенные складские помещения общей площадью 3600 м2, в которых хранились деревянная тара и готовая продукция.

По предварительным данным, на крыше здания проводились ремонтные работы, которые могли повлечь возникновение пожара. Жертв и пострадавших нет.