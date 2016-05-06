В США создали компьютерную игру по мотивам произведения Леси Украинки

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Создает игру команда американцев, в составе которых есть и украинец – одессит Дмитрий Веревка. Чтобы создатели программы лучше понимали реалии и быт персонажей игры, он организовал им специальную поездку на Волынь.

Игра выйдет в массовую продажу через полтора года. В ней уже есть Лукаш и его мать, Тот, что в скале сидит и домовой. Все это – персонажи, каждый из которых будет иметь свою роль и миссию. Но самое главное – язык. Несмотря на то, что игра создается в Соединенных Штатах, все его герои будут говорить на украинском.

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"Игра будет на украинском, все ее диалоги и разговоры между персонажами – тоже. Это наша основная цель – сделать ее полностью украиноязычной. А потом она уже будет переведена на другие языки мира", - рассказал автор игры Дмитрий Веревка.

Создатели "Лесной песни" отобрали для игры лучшее – музыку для нее напишет группа "ДахаБраха" и саунтдтрек обещает стать отдельным хитом.

"Мы все вместе пошли на концерт "ДахаБраха" в Сиэтле. И ребят просто снесло от такого удивительного сочетания традиционной музыки и современного звука. Мы встретились с группой и они загорелись этой идеей, обещают сделать что-то необычайное", - рассказал Веревка.

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Сам он художник и аниматор, которого американские геймеры уже успели полюбить за игру "Никогда не одинок". За два года она принесла Веревке многомиллионные продажи. Его уговаривали создать следующую игру о жителях Гавайев, но он взялся рисовать "Лесную песню".

"Лесная песня" – это вызов, потому что люди в основном о ней никогда не слышали. И еще один вызов – это правильно представить остальному миру нашу культуру: что такое Украина, что люди делают, как живут, потому что сейчас люди в основном знают об Украине из новостей о войне, страшные моменты Чернобыля. Я хочу, чтобы благодаря игре люди начинали интересоваться самой драмой, чтобы она стала популярной", - пояснил автор игры.

В игре все наоборот. Ее начало – это финал драмы Леси Украинки. Растерянный Лукаш стоит посреди опустошенного леса и мечтает отмотать жизнь назад – любить Русалку, не жениться с Калиной, не слушать мать, любить лес и его волшебных обитателей. Он сможет вернуть Русалку обратно, только если пройдет все испытания – скрупулезно, шаг за шагом, день за днем. Один неверный шаг – и все придется делать сначала.

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"В игре есть надежда на то, что есть последний шанс и есть возможность начать все сначала. Поэтому мы начинаем ее с конца", - пояснил Веревка.

Неопытным геймерам придется учиться ходить по ступенькам мельницы, разворачивать его к ветру, точно высыпать зерно.

"Мы изучили столько интересных вещей. Например, ветряки в Украине были подвижными и их можно было поворачивать туда, где дует ветер. Мы бы никогда до такого не додумались. Поэтому для того, чтобы смолоть зерно, надо посмотреть на флажок, а затем вернуть мельницу", - подсказывает разработчик игры Люфт Джонатан.

Создатели признают, что взялись за амбициозный проект, который оказался гораздо глубже, чем надеялись.

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"Мы поехали на Западную Украину, и вот представьте, мы сидим посреди глухого села, местные приготовили для нас ужин. Мы вместе ели и слушали от них древние сказки. И украинцы объясняли нам, почему персонажи "Песни" поступали так, а не иначе", - рассказал автор игры Шон Веске.

"Лесная песня" ищет друзей – прежде всего, ученых, этнографов и литературоведов, которые говорят на английском и готовы помочь сделать проект более совершенным и рассказать миру об Украине.