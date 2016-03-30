УНИАН-Поддержка: Местный депутат, пытающийся защитить лес, начал получать угрозы от неизвестных

Одному из жителей села Козлив Переяслав-Хмельницкого района, депутату местного сельсовета Роману Туруте, обратившемуся в УНИАН в рамках проекта «УНИАН-Поддержка» с жалобами на неконтролируемую вырубку окрестных лесов, появление в лесу огороженных неизвестными лицами участков, на которых возведены строения, напоминающие элитную базу отдыха и стихийные свалки мусора, начали поступать угрозы от неизвестных.

Произошло это после того, как Роман заинтересовался не только состоянием леса, но и поднял шум вокруг копания в селе пруда, которое происходило без согласования с местной властью. Инициатор «раскопок», киевлянин Анатолий Иродовский (экс-помощник народных депутатов от Партии регионов разных созывов Александра Касянюка и Юрия Колоцея) пояснил местным СМИ свою деятельность тем, что «местная громада имеет все законные права и полномочия принимать решения относительно благоустройства своей территории».

Вместе с тем, сельский голова Григорий Кобялко на сессии сельсовета, проведенной 21 марта, признался, что познакомился с Иродовским за три дня до сессии, и о такой «благотворительности» ничего не знал. Хотя, по информации представителя Трубежского управления водных ресурсов, который также присутствовал на встрече 21 марта, именно сельская власть должна содержать в порядке все водные артерии (источники, пруды, болота), которые располагаются на территории села.

«Ко мне приходили еще до сессии, вывозили в лес «на разговор». Прямо не угрожали, просто рассказывали про «политику партии» и «нужную линию поведения» на сессии», - рассказал он УНИАН.

«К сожалению, на сессию я не попал по объективным причинам, но уже после нее мне звонили и угрожали. Более того, приходили ко мне домой в мое отсутствие, когда дома была только жена с детьми», - добавил он.

После этого мужчина написал заявление в местные правоохранительные органы. Заявление приняли, но, когда жена Романа приезжала давать показания, порекомендовали ей направить энергию мужа «в другое русло».

УНИАН продолжит расследование ситуации с лесным хозяйством региона, а также будет отслеживать действия правоохранителей и местных властей в ситуации с угрозами депутату сельского совета села Козлив.

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