В Крыму российские войска совершили демонстративную переброску техники к админгранице с Украиной - пограничники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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По его словам, пограничники Бердянского и Херсонского отрядов вчера наблюдали демонстративный подвод техники до 1 км к административной границы с материковой Украиной.

В частности, как отметил Слободян, со стороны Крыма к админгранице двигались 7 установок ракетно-залпового огня “Град”, 2 БТР, один танк и 2 тентированных КРАЗа. Через несколько часов эта техника отправилась в обратном направлении.

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Также Слободян сообщил, что вчера пограничники Херсонского отряда наблюдали полеты вдоль административной границы с Крымом 4 российских вертолетов. Всего же, начиная с 10 марта, пограничники зафиксировали 13 таких полетов вдоль указанной территории.