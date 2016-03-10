Украинские пограничники рассказали, как оккупанты проводят вербовку при въезде в Крым

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Слободян советует гражданам Украины «не идти на поводу российских спецслужб и оставаться верными Украине». По его информации, недавно подобный случай произошел с гражданкой Украины.

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«Просматривали (российские спецслужбы) их (пересекающих админграницу) социальные сети прямо там, на контрольных пунктах на админгранице, и найдя там информацию, которую они считали компрометирующей, сразу же говорили: «или же вы начинаете работать с нами, или мы вас не пустим на территорию временно оккупированного Крыма», – рассказал представитель Госпогранслужбы Украины.

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«В данном случае, гражданка не согласилась сотрудничать с российскими спецслужбами», – добавил он.

Комментарии российских спецслужб, контролирующих сейчас въезд в Крым с территории полуострова, по данному поводу отсутствуют.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.