В этом году "Юморину" в Одессе все же проведут, но без традиционного карнавального шествия
Проведение традиционного фестиваля юмора в Одессе в этом году возобновят, но без карнавального шествия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила директор департамента культуры Одесского городского совета Татьяна Маркова.
Она отметила, что принято решение провести в этом году "Юморину", празднование которой отменялось на протяжении двух последних лет в связи с ситуацией в стране. В 2016 году "Юморина" в Одессе будет проходить с 1 по 3 апреля, но карнавальное шествие все же решили не проводить.
Как сказала Маркова, в центре города будет несколько основных локаций - на улице Дерибасовской, на Приморском бульваре и в Городском саду.
"Будет много опен-эйр проектов... От формата карнавального шествия мы отказались, потому что сейчас это не актуально", - сказала руководитель департамента.
По ее словам, в конце марта также стартует международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада", который в 2015 году заменил "Юморину".
Первая "Юморина" в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х.
В 2014 году "Юморину" отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной Сотни, в 2015 году – в связи с военными действиями на востоке страны.