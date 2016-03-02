Работница железной дороги рассказала ОБСЕ о курсирующих через линию разграничения товарных поездах

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 1 марта, опубликованном сегодня.

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Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ на железнодорожном вокзале в контролируемом правительством Украины селе Берестово Донецкой области (90 км к северо-востоку от Донецка) встретились с работницей украинской железной дороги, которая сообщила международной миссии, что железнодорожные пути станции в этом селе соединены с подконтрольным боевикам Луганском и подконтрольным Украине населенном пунктом Попасная (69 км к западу от Луганска) и Красным Лиманом (110 км к северу от Донецка).

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«Она добавила, что в то время как пассажирские поезда не функционируют между районами, которые контролируются Украиной (с одной стороны) и «ЛНР» (с другой), товарные поезда перевозят уголь и металлургическую продукцию», - говорится в сообщении.