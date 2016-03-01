СБУ задержала на отдыхе на Харьковщине приговоренного к 5 годам разведчика "ДНР"

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Харьковщины с марта 2015 до февраля 2016 года находился в составе незаконного вооруженного формирования террористов.

Под руководством российских инструкторов он прошел курсы по стрелковой, взрывотехнической и топографической подготовке, после чего участвовал в боевых действиях против подразделений сил антитеррористической операции.

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Боевик ранее был осужден Краматорским городским судом к 5 годам лишения свободы за незаконное завладение транспортным средством и хулиганство, но сбежал от правосудия на временно неподконтрольную украинской власти территорию.

Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства в Барвенковском районе Харьковской области, куда он приехал на "отдых".

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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