В Житомирской области почтили память воинов Армии УНР, которых в 1921 году расстреляли большевики

Как передает корреспондент УНИАН, траурные мероприятия начались возложением цветов к Мемориалу памяти жертв большевистского террора.

После этого состоялся митинг. Участники мероприятия - общественные активисты, члены националистических организаций, местные жители, говорили о необходимости хранить память об исторических событиях, чтить подвиг героев Базара, а также погибших в АТО на востоке Украины украинских воинов.

Участники митинга прослушали историческую справку о событиях 94-летней давности и минутой молчания почтили память павших героев второго зимнего похода Армии УНР.

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Справка УНИАН. 17 ноября 1921 в селе Малые Миньки вблизи села Базар в ходе второго зимнего похода Армии Украинской народной республики состоялся бой Волынской группы Армии УНР под командованием генерал-хорунжего Юрия Тютюнника с большевистскими оккупантами - 9-й Крымской дивизией Григория Котовского. В бою погибли свыше 400 украинских солдат и офицеров, 537 оказались в плену, из которых десятки раненых умерли, а 359 пленных перевели в Базар и удерживали в церкви. Из 359 пленных участников похода ни один не согласился перейти на службу в Красную армию, за что 23 ноября 1921 г. в Базаре их всех расстреляли большевики. На месте этих событий сооружен Мемориал памяти жертв большевистского террора.