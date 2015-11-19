СБУ заблокировала канал международной телефонной связи террористов "ДНР" и "ЛНР" с российскими кураторами

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленники разместили специальное программно-аппаратное телекоммуникационное оборудование в нескольких частных домах Каменца-Подольского.

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Международный трафик с помощью технологии IP-телефонии поступал из-за рубежа, в том числе и из России, в обход международных центров коммутации. После соответствующей обработки трафик под видом местных телефонных разговоров направлялся на сети украинских операторов мобильной связи. Правоохранители изъяли почти 2 тыс. SIM-карт, 2 GSM-шлюза для маршрутизации трафика и другое специализированное оборудование.

Телефонные номера, на которые осуществлялась маршрутизация трафика, в том числе, использовались террористами "ДНР" и "ЛНР" для общения с российскими кураторами.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 362 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.