Суд по делу российских ГРУшников Ерофеева и Александрова объявил перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе сегодняшнего судебного заседания коллегия суда изучала материалы и доказательства уголовного дела, предоставленные стороной обвинения.

Среди них описание места преступления с фотографиями, гильз, пуль.

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Как сообщал УНИАН, Ерофеева и Александрова задержали силы АТО в мае вблизи города Счастье Луганской области. Они назвались военными ГРУ Генштаба РФ.

Российские военные обвиняются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство ею) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.