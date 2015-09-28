До конца года Украина должна получить две американские системы контроля за границей - СНБО

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заявил первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский в Лос-Анджелесе в ходе пресс-конференции по случаю первой поставки в Украину системы раннего предупреждения для контроля за границей, наблюдения и идентификации движения техники врага, производимый американской корпорацией Aeroscraft ("Аэрос").

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"Мы ожидаем поставку двух систем пограничного контроля до конца текущего года и еще шести в 2016", - отметил Гладковский, пояснив, что данные системы позволят вести круглосуточное наблюдение за границей, что, в свою очередь, ускорит координацию действий соответствующего реагирования".

Отмечается, что Гладковский находится в служебной командировке в США вместе с председателем Государственной пограничной службы Украины генерал-полковником Виктором Назаренко.

По словам Гладковского, начало сотрудничества с корпорацией "Аэрос", в которой примут участие предприятия государственного концерна "Укроборонпром", является важным шагом на пути двустороннего украинско-американского сотрудничества в области укрепления защиты украинской границы.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор "Аероса" Игорь Пастернак и член Государственной ассамблеи Калифорнии Мет Дабабню, информирует СНБО.