Диплом от «новороссии»

На днях моя коллега уехала в Луганск. Алина не волонтер и уж точно не сепаратистка. Она – студент четвертого курса Луганской государственной академии культуры и искусств им. М.Л. Матусовского. И поехала сдавать сессию и защищать диплом, который Украина не признает.

Коренная луганчанка переехала в Киев в июле прошлого года, когда в ее родном городе становилось все «жарче» из-за боевых действий. И сразу после переезда она стала пытаться перевестись из своего луганского университета в киевский. Начала со звонков на горячую линию Министерства образования и науки. Но там, выслушав ее проблемы, ответили что-то вроде «вы ошиблись номером, это не горячая линия Минобразования». Алина позвонила еще раз, но ответ был тем же. То ли ее просто игнорировали, то ли на сайте министерства был указан неправильный номер, но, поняв, что в МОН ей не помогут, девушка стала обращаться в столичные ВУЗы напрямую.

В Луганске она училась на кафедре кино- и телеискусства, поэтому, в первую очередь, связалась с Киевским национальным университетом культуры и искусства и Киевским национальным университетом театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого, так как конкретно ее специальность в столице представлена только в этих высших учебных заведениях. Но и в них ее ждал от ворот поворот. По словам Алины, в обоих ВУЗах ей ответили, что вряд ли смогут чем-то помочь, так как распоряжений насчет студентов из зоны АТО им не поступало.

В обоих киевских университетах, мягко говоря, лукавили. Еще в мае прошлого года МОН утвердило «Временный порядок переведения на обучение студентов, аспирантов и докторантов из высших учебных заведений и научных учреждений, расположенных на временно оккупированной территории Украины». Кто-то скажет, что охваченные войной районы Донбасса не признаны оккупированной территорией, речь идет о Крыме. Но именно на этот документ мне указали в МОН, отвечая на вопрос, как студентам из зоны АТО перевестись в другие вузы Украины.

Этот порядок, в частности, гласит: «Для переведения на обучение студент обращается к руководителю высшего учебного заведения, в который он переводится, с письменным заявлением, к которому прилагается зачетная книжка (академическая справка). Согласие руководителя учебного заведения, из которого переводится студент, не обязательно».

И еще: «Студент, переведенный из учебного заведения, расположенного на временно оккупированной территории Украины, расположенного в другом регионе Украины, пользуется такими же правами и льготами, которыми он пользовался до переведения».

То есть, учитывая, что Алина училась в Луганске на «бюджете», она должна была быть переведена в Киеве тоже бюджетную форму обучения. В процитированном мной «Порядке» несколько пунктов посвящены этому вопросу. Но выполнять приказ МОН университеты, в которые обратилась Алина, не планировали. Прошлой осенью, когда она еще раз попросила о переводе, ей ответили, что, так уж и быть, могут взять на контракт. Но, к сожалению, на платное обучение у студентки нет средств.

У одногруппницы Алины, тоже «бюджетницы», которая попала в аналогичную ситуацию, результат общения со столичными ВУЗами был несколько иным. Девушка была очень настойчива, несколько месяцев подряд писала письма во всевозможные инстанции, в том числе, непосредственно министру образования Сергею Квиту. И, после двух месяцев молчания, ей предложили продолжить обучение в одном из киевских университетов по специальности «ландшафтный дизайн». Все бы ничего, если не брать во внимание, что до этого студентка три года училась по специальности «диктор и ведущий программ»…

Собственно, такие истории в современной Украины не уникальны. Согласно статистике МОН, из 200 тысяч студентов, которые до начала АТО учились в ВУЗах, расположенных ныне на территориях так называемых «ДНР» и «ЛНР», в другие высшие учебные заведения Украины перевелись 13 490 человек (по состоянию на 30 апреля 2015 года). Эвакуировать из зоны АТО к началу апреля удалось только 20 из 101 (!) ВУЗов, оказавшихся на захваченных террористами территориях Донецкой и Луганской областей.

Студентов, которые не смогли перевестись в ВУЗы на подконтрольной Украине территории, беспокоит не только вполне реальная вероятность погибнуть под обстрелов или быть задержанными какими-нибудь «казаками» в зоне АТО во время сессии, а и тот факт, что полученные в «ЛНР» и «ДНР» дипломы им не пригодятся. «Нормативными документами не предусмотрена замена документов об образовании, которые выдаются на временно неконтролируемой украинской властью территории, на документы об образовании государственного образца», - ответили мне в Минобразования на вопрос о том, будут ли иметь юридическую силу дипломы, полученные в этом году в университетах «ДНР/ЛНР».

Поэтому вопрос «Почему украинские власти за год войны так и не выработали эффективного механизма перевода студентов из зоны АТО в другие университеты страны?» остается открытым и требует решения. Ведь многие студенты из Луганской и Донецкой областей хотят жить в Украине и строить новую Украину, а не, прости Господи, «новороссию».

Яна Брензей