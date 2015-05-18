Под Попасной погиб один из лидеров львовской общественной организации "Варта-1"

В автомобиле, подорвавшемся на фугасе возле города Попасная в Луганской области, погиб 50-летний волонтер, общественный активист из Львова Владимир Боднар, который был одним из руководителей львовской общественной организации «Варта-1».

Об этом сообщил УНИАН председатель исполкома ОО «Варта-1» Игорь Зинкевич.

Общественная организация со времен Евромайдана совместно с правоохранителями занимается патрулированием Львова, а также занимается волонтерской деятельностью для украинских военных в зоне АТО.

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Зинкевич также сообщил, что в результате подрыва на фугасе пострадал другой активист ОО «Варта-1» - 36-летний львовянин Андрей Романчик («Крук»), который тоже ехал в этом автомобиле. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, у него более 55% ожогов кожи.

Зинкевич и несколько активистов ОО «Варта-1» в настоящее время находятся в Краматорске, где медики оперируют активиста организации.

Как сообщал УНИАН, 17 мая около 11.20 на грунтовой дороге вблизи г. Попасная, практически на самой линии разграничения огня, подорвался военный автомобиль «УАЗ-Хантер». Подрыв был осуществлен с помощью фугаса, который, вероятно, ночью заложила диверсионно-разведывательная группа боевиков. В результате подрыва фугаса погибли двое военнослужащих и двое волонтеров.