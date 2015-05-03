Насаждающие "русский мир" оккупанты не хотят помогать пострадавшим из-за них жителям Донецка

Сотрудник центра для внутренне перемещенных лиц в Донецке рассказал наблюдателям ОБСЕ, что ни центр, ни его жители не получили никакой финансовой помощи от боевиков "ДНР".

Как пишет ТСН, об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 2 мая.

По состоянию на 29 апреля в этом центре проживали 27 мужчин, 39 женщин и 18 детей. Они все переехали из других частей Донецка, потеряв свои дома из-за обстрелов.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ обеспокоена обстрелами своих представителей на ДонбассеВ центре для переселенцев сказали, что единственная помощь поступает от Донецкой протестантской церкви и местной неправительственной организации, которые поставляют лекарства и еду.