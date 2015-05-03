Насаждающие "русский мир" оккупанты не хотят помогать пострадавшим из-за них жителям Донецка
02:44, 03 мая 2015Общество
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Многие жители Донецка потеряли свои дома из-за обстрелов.
REUTERS
Сотрудник центра для внутренне перемещенных лиц в Донецке рассказал наблюдателям ОБСЕ, что ни центр, ни его жители не получили никакой финансовой помощи от боевиков "ДНР".
Как пишет ТСН, об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 2 мая.
По состоянию на 29 апреля в этом центре проживали 27 мужчин, 39 женщин и 18 детей. Они все переехали из других частей Донецка, потеряв свои дома из-за обстрелов.
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