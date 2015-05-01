"Айдар" добыл голову Ленина (фото)

20:15, 01 мая 2015
Общество
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Бойцы "Айдара" отметили Первомай свержением с постамента гигантской головы Ленина в Луганской области.

facebook.com/osad4uk

Об этом сообщил один из бойцов батальона, опубликовав фото.

"Дело Ленина живет и побеждает: минус одна огромная каменная башка. Как и ожидалось, абсолютно пустая внутри", - написал он.

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Posted by Максим Осадчук on Friday, May 1, 2015

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