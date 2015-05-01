"Айдар" добыл голову Ленина (фото)

Об этом сообщил один из бойцов батальона, опубликовав фото.

"Дело Ленина живет и побеждает: минус одна огромная каменная башка. Как и ожидалось, абсолютно пустая внутри", - написал он.

Читайте такжеВ Краматорске снесли еще один памятник ЛенинуПамятник сбросили в селе Нижнетеплое Луганской области.