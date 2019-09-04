В оккупированном Донецке в маршрутке устроили проукраинскую "диверсию" (фото)
09:26, 04 сентября 2019Общество
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Патриоты написали на стенке: "Слава Украине! Героям слава!"
Надпись в маршрутке в Донецке / twitter.com/hochu_dodomu
В оккупированном Донецке неизвестные оставили патриотическую надпись в маршрутке.
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Об этом говорится на странице "hochu domoy" в Twitter. Там же опубликовано соответствующее фото.
"На стенке маршрутки в самом конце. Месяца 2 никто не стирает. Безумство храбрых! Глядя на такие надписи, понимаешь - есть за кого в Донецке бороться!", - сказано в подписи к фото.
Как видно на снимке, неизвестные написали на стенке: "Слава Украине! Героям слава!".
Напомним, 28 июня, в День Конституции, в центре оккупированного Донецка неизвестные патриоты устроили проукраинскую "акцию".
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