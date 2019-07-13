В Киеве состоялся перформанс, посвященный удерживаемым в России украинским политзаключенным (фото)

Перфоманс был организован по случаю дня рождения незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, которому сегодня исполнилось 43 года.

На Контрактовой площади в Киеве актеры PostPlayТеатр провели перформанс «За чертой», посвященный удерживаемым в России украинским политзаключенным.

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Об этом режиссер, актриса PostPlayТеатр Галина Джикаева сообщила в Facebook и обнародовала фото с акции.

Перфоманс был организован по случаю дня рождения незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, которому сегодня исполнилось 43 года.

«Девушки с завязанными колючей проволокой руками нарисовали контур Крыма и заполнили его именами политзаключенных крымчан. А их много...», - написала Джикаева.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки, к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

15 мая 2019 года адвокат Дмитрий Динзе заявил, что реабилитация Сенцова после голодовки прошла успешно.

Сегодня, 13 июля, по всему миру проходят акции по случаю дня рождения Сенцова.