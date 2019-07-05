Хомчак назвал манипуляцией заявление Путина в Японии об украинских военнопленных моряках

Как заявил на пресс-конференции Путин, "начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко во время предвыборной борьбы".

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявляет, что слова президента России Владимира Путина, сказанные в отношении украинских военнопленных моряков на пресс-конференции в Японии, являются очередной манипуляцией и введением в заблуждение.

Об этом Хомчак сказал в интервью новому информационному агентству Министерства обороны Украины "АрмияInform".

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В частности, генерал прокомментировал тот факт, что во время пресс-конференции в Японии, где недавно собирались мировые лидеры G-20, Путин, оправдываясь перед мировыми журналистами за агрессивные и неправомерные действия российских силовиков в Керченском проливе, сослался на его слова, якобы конфликт спровоцировала украинская сторона.

"Это было исключительно пропагандистско-манипулятивное заявление. Проще, ложь. Путин в очередной раз подтвердил резюме большого манипулятора. Хозяин Кремля снова пытался обрисовать ситуацию в свою пользу, искажая действительность. Это еще одно подтверждение того, что война продолжается на всех фронтах с применением различных методов, в том числе циничных манипуляций. Таких примеров введения в заблуждение международного сообщества было немало за годы российской агрессии", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Путина на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в городе Осака (Япония) спросили, связывали ли освобождение украинских моряков с возвращением России в ПАСЕ. «Нет, при чем здесь ПАСЕ и украинские моряки. Обратите внимание. По-моему, уже новоназначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко во время предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это безобразие. Давайте мы из этого будем исходить, если так, то фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны», - заявил Путин.