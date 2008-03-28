Министр культуры объясняет, что планирует сделать с культурной политикой

Министерство культуры и туризма Украины инициирует принятие ряда законопроектов, направленных на улучшение культурной политики.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр культуры Василий ВОВКУН.

Он сообщил, что уже разработана и подана на утверждение правительства новая структура министерства. По словам В.ВОВКУНА, модернизация структуры министерства превратит его в орган, который не занимается мероприятиями, а формирует и реализует государственную культурную политику.

В частности, уже доработан и подан на согласование в центральные органы исполнительной власти проект закона “О культуре”, который заменит устаревшие “Основы законодательства Украины о культуре” и усовершенствует принципы и механизмы реализации культурной политики. Также подготовлен законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной поддержке благотворительности”, предусматривающий усиление поддержки меценатства, способствующий привлечению негосударственных средств в культуру.

Кроме этого, подготовлен проект изменений к закону “О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства” с целью учета специфики культурно-творческой деятельности. Также готовится законопроект “О национальном культурном продукте”, что законодательно обеспечит надлежащее присутствие национального культурного продукта на рынке, будет способствовать целостности информационно-культурного пространства Украины.

В.ВОВКУН сообщил, что языковая политика, которую реализует министерство, имеет целью утверждение украинского языка во всех сферах общественной жизни, поднятие его статуса, промоцию украиноязычного культурного продукта. С этой целью доработан и подан на рассмотрение правительства проект Концепции государственной языковой политики, разработан План реализации государственной языковой политики и области культуры. В госбюджете на 2008 год предусмотрена рекордная сумма (28 млн. грн.) на закупку украинских книг для пополнения библиотечных фондов.