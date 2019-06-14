"Они еще в 2014 году верили, что мы едим детей": глава Генштаба оценил масштабы пропаганды в ОРДЛО

По его оценке, чтобы все наладилось, должно не одно поколение вырасти.

Масштабы российской пропаганды на оккупированных территориях Донбасса настолько большие, что после завершения войны население ОРДЛО может ненавидеть украинских военных.

Такое мнение в интервью фонду «Вернись живым» выразил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

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По его оценке, чтобы все наладилось, должно не одно поколение вырасти.

«Мало того, что там уничтожены шахты, заводы, промышленные центры, все разграблено и вывезено в Россию, там будут другие люди. Люди, которые еще до войны находились под влиянием России, были настроены против нас. Они еще в 2014 году верили, что мы едим детей, что мы – фашисты, что мы их пришли убивать. Представьте, что с ними произошло за пять лет массированной антиукраинской пропаганды. За эти пять лет детям, которым было пять лет, стало 10. Тем, которым было 10, теперь уже 15 лет. А в 15 лет – это уже достаточно сознательный человек, который имеет сформированные взгляды, что мы – агрессоры, что мы убиваем. Мы имеем очень много фактов, когда боевики сами стреляют по населенным пунктам, а местным рассказывают, что это делают нелюди «укры». Это очень обидно», – отметил Хомчак.

Он подчеркнул, что когда война закончится, «неизвестно, как нас встретят люди». «Не исключено, что они нас будут проклинать и ненавидеть. Чтобы все наладилось, видимо, не одно поколение должно вырасти...», – добавил начальник Генштаба.