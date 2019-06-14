"Они еще в 2014 году верили, что мы едим детей": глава Генштаба оценил масштабы пропаганды в ОРДЛО
Масштабы российской пропаганды на оккупированных территориях Донбасса настолько большие, что после завершения войны население ОРДЛО может ненавидеть украинских военных.
Такое мнение в интервью фонду «Вернись живым» выразил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.
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По его оценке, чтобы все наладилось, должно не одно поколение вырасти.
«Мало того, что там уничтожены шахты, заводы, промышленные центры, все разграблено и вывезено в Россию, там будут другие люди. Люди, которые еще до войны находились под влиянием России, были настроены против нас. Они еще в 2014 году верили, что мы едим детей, что мы – фашисты, что мы их пришли убивать. Представьте, что с ними произошло за пять лет массированной антиукраинской пропаганды. За эти пять лет детям, которым было пять лет, стало 10. Тем, которым было 10, теперь уже 15 лет. А в 15 лет – это уже достаточно сознательный человек, который имеет сформированные взгляды, что мы – агрессоры, что мы убиваем. Мы имеем очень много фактов, когда боевики сами стреляют по населенным пунктам, а местным рассказывают, что это делают нелюди «укры». Это очень обидно», – отметил Хомчак.
Он подчеркнул, что когда война закончится, «неизвестно, как нас встретят люди». «Не исключено, что они нас будут проклинать и ненавидеть. Чтобы все наладилось, видимо, не одно поколение должно вырасти...», – добавил начальник Генштаба.