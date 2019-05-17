«Весь мост – одна сплошная проблема»: российский эксперт заявил, что Крымский мост уйдет под воду

По словам эксперта, рядом с мостом существует вполне реальный грязевой вулкан, который активизируется раз в 8-10 лет.

Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар убежден, что Россия потратит на поддержание Керченского моста еще много денег из бюджета. Он отметил, что рядом с мостом существует вполне реальный грязевой вулкан, который активизируется раз в 8-10 лет.

Об этом сообщают "Крым. Реалии".

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«Если это произойдет, от моста ничего не останется», - предупредил специалист.

Еще одна непреодолимая проблема ожидает сооружение с запуском его железнодорожной части и началом курсирования поездов (он назначен на конец 2019 года).

Выдержать дополнительный вес в 6 тысяч тонн (вес состава из 60 вагонов) мост просто не сможет.

«У железнодорожного моста большая арка, порядка 10 тысяч тонн, стоит на двух опорах, а еще представьте, что пойдет состав из 60 вагонов - это еще 6 тысяч тонн. В прошлом году там Путин проехал, но мост никто не принимал. Прошли 10 КАМАЗов - без груза, легких, они по 10−15 тонн, общая нагрузка - 150 тонн. Приемка моста — это когда идет сосредоточенная нагрузка на всю лину моста. В Праге принимали мосты — ставили танки один к одному, смотрели на осадку», - акцентировал внимание инженер.

При этом он отметил, что сумму, которую уже потратили на Керченский мост, можно было в течение 50 лет использовать как бесплатную переправу через пролив - и поезда, и машины могли перебираться на паромах.