В Одесской области суд арестовал мужчину, который стрелял в нардепа Урбанского

Арест сроком на 60 суток назначен без возможности внесения залога.

Сегодня Овидиопольский районный суд Одесской области арестовал мужчину, стрелявшего 7 мая в депутата Верховной Рады Александра Урбанского (фракция БПП).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания СИЗО сроком на 60 суток.

Арест назначен без возможности внесения залога.

Как сообщал УНИАН, вечером 7 мая в Овидиопольском районе Одесской области во время конфликта с применением оружия получил ранение народный депутат Урбанский.

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Инцидент произошел в селе Санжейка, в местной гостинице «Хуторок у Зины». Между ее владельцем и Урбанским произошел конфликт, во время которого последний получил огнестрельное ранение в ногу. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УКУ.

Ссора якобы произошла из-за супруги депутата.

Потерпевший является родным братом председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского. Стрелявший – Владимир Зинченко – экс-глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

У задержанного обнаружено во время обыска незарегистрированное оружие. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.