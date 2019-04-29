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На Лободу подали в суд за хамство и опоздания

14:29, 29 апреля 2019
Общество
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По словам постарадавших, артистка постоянно нарушала тайминг. В результате организаторы переплачивали за аренду площадок и люксовые авто.

"Весомых аргументов с ее стороны не поступало, только высокомерное: "Ничего, подождут". Примерный ущерб - несколько десятков тысяч евро. Вот вам и суперзвезда", - добавляет телеграм-канал.

Как сообщал УНИАН, ранее Светлану Лободу "кинули" на большие деньги организаторы концертов. Света Лобода сейчас в турне по Прибалтике. Билеты на все концерты распроданы, а выступать певице приходится совершенно бесплатно. Об этом Светлана рассказала на своей странице в Instagram опубликовав видео 25 апреля.

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Теги: #Лобода