На Лободу подали в суд за хамство и опоздания
14:29, 29 апреля 2019Общество
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По словам постарадавших, артистка постоянно нарушала тайминг. В результате организаторы переплачивали за аренду площадок и люксовые авто.
На певицу Светлану Лободу подают в суд организаторы ее европейского турне. Об этом сообщает Star Hit.
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По словам постарадавших, артистка постоянно нарушала тайминг. В результате организаторы переплачивали за аренду площадок и люксовые авто.
"Весомых аргументов с ее стороны не поступало, только высокомерное: "Ничего, подождут". Примерный ущерб - несколько десятков тысяч евро. Вот вам и суперзвезда", - добавляет телеграм-канал.
Как сообщал УНИАН, ранее Светлану Лободу "кинули" на большие деньги организаторы концертов. Света Лобода сейчас в турне по Прибалтике. Билеты на все концерты распроданы, а выступать певице приходится совершенно бесплатно. Об этом Светлана рассказала на своей странице в Instagram опубликовав видео 25 апреля.
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