На Лободу подали в суд за хамство и опоздания

По словам постарадавших, артистка постоянно нарушала тайминг. В результате организаторы переплачивали за аренду площадок и люксовые авто.

На певицу Светлану Лободу подают в суд организаторы ее европейского турне. Об этом сообщает Star Hit.

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По словам постарадавших, артистка постоянно нарушала тайминг. В результате организаторы переплачивали за аренду площадок и люксовые авто.

"Весомых аргументов с ее стороны не поступало, только высокомерное: "Ничего, подождут". Примерный ущерб - несколько десятков тысяч евро. Вот вам и суперзвезда", - добавляет телеграм-канал.

Как сообщал УНИАН, ранее Светлану Лободу "кинули" на большие деньги организаторы концертов. Света Лобода сейчас в турне по Прибалтике. Билеты на все концерты распроданы, а выступать певице приходится совершенно бесплатно. Об этом Светлана рассказала на своей странице в Instagram опубликовав видео 25 апреля.