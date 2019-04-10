цей матеріал доступний українською

Время быстрых решений и коротких поездок: что ждет каждый знак Зодиака 10 апреля

05:23, 10 апреля 2019
Общество
18 0
Не стоит в период лунных Близнецов планировать длительные дела и стратегии / фото slovofraza.com

Читайте такжеГороскоп на неделю: астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет

Время быстрых решений и коротких поездок. Не стоит в период лунных Близнецов планировать длительные дела и стратегии.

День подойдет для научных исследований, сбора информации, проверки компетенции сотрудников и деловых бесед. 

Поскольку Луна находится в фазе растущей, улучшаетcя самочувствие и растет количество сил. Эмоциональный и физический подъем поможет вам наладить отношения с близкими людьми. 

Как сообщал УНИАН, ранее астрологи рассказали про ретроградный Юпитер в апреле.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гороскоп на 2019 год