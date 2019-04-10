Время быстрых решений и коротких поездок: что ждет каждый знак Зодиака 10 апреля

День подойдет для научных исследований, сбора информации, проверки компетенции сотрудников и деловых бесед.

Наступает 6 день лунного цикла, спутник Земли продолжает находиться под покровительством знака Зодиака Близнецы.

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Время быстрых решений и коротких поездок. Не стоит в период лунных Близнецов планировать длительные дела и стратегии.

День подойдет для научных исследований, сбора информации, проверки компетенции сотрудников и деловых бесед.

Поскольку Луна находится в фазе растущей, улучшаетcя самочувствие и растет количество сил. Эмоциональный и физический подъем поможет вам наладить отношения с близкими людьми.

Как сообщал УНИАН, ранее астрологи рассказали про ретроградный Юпитер в апреле.