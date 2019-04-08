Алла Пугачева поразила сеть сменой имиджа (фото)

Появились первые кадры с репетиции юбилейного концерта Примадонны.

В СМИ попали кадры с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Их на своих страницах в сети публикуют поклонники творчества Примадонны.

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На слитых в сети фрагментах артистка поет без "фанеры". На репетицию грандиозного шоу звёзды попал журналист Артур Гаспарян.

"Побывать на репетиции у Аллы, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался. Царский подарок!", - написал он на своей странице в Instagram и опубликовал фото с Примадонной.

На снимке Пугачева предстала с новой прической - прямой челкой и удлиненным каре. Также она вернулась к естественному цвету волос. В кадре Примадонна улыбается. Отметим, что 69-летняя артистка выглядит молодо и свежо.

Ранее Алла Пугачева вновь удивила поклонников смелым образом в стиле total black и худобой.