Оля Полякова и "экс-виагра" поссорились в соцсетях из-за Зеленского

Певица Оля Полякова поздравила шоумена Владимира Зеленского с выходом во второй тур президентских выборов.

Экс-солистка "Виа Гры" Санта Димопулос раскритиковала фотографию в Instagram-аккаунте певицы Оли Поляковой, на которой она позирует с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

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"В интересное время живем, господа! Поздравляю", - подписала фото с кандидатом Полякова. Певица Оля Полякова поздравила шоумена Владимира Зеленского с выходом во второй тур президентских выборов.

Санта Димопулос предложила Поляковой "включать" мозги, перед тем, как выбирать будущее для своей страны. "Вы бы посадили свою семью и всех своих близких в новый самолет к человеку, который играл только роль пилота? Включайте мозги. Это полезно", - пишет экс-солистка Виа Гры.

"Какое манипулятивное мнение. Думаю, снять классное кино, создать успешные и прибыльные проекты - гораздо сложнее, чем дерибанить бабло на верхах. А на счет профи... А зэк с двумя сроками, хозяйственник, тебе более профессиональным казался? Полетала с ветерком с ним?" - поставила точку в дискуссии Полякова.

Как сообщал УНИАН, ранее Полякова опубликовала на своей странице коллаж, на котором сравнила свой образ из клипа "Королева ночи" с образом Лободы в новом клипе "Instadrama".