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69-летняя Алла Пугачева пришла на шоу в стильном наряде и очаровала цветущим видом (фото)

09:23, 28 марта 2019
Общество
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Алла Пугачева пришла поддержать пятилетнюю дочь Лизу / "Сплетник"

Алла Пугачева пришла поддержать пятилетнюю дочь Лизу, которая принимала участие в показе, пишет "Сплетник".

"Сплетник"
"Сплетник"

Примадонна выбрала "лук" в стиле "тотал-блэк", который значительно омолодил певицу. На ней были черные кожаные брюки, черная "косуха" и стильная кепка.

Как сообщал УНИАН, ранее в семье Аллы Пугачевой случилась беда. Племянник Пугачевой попал в больницу после ДТП.

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Теги: #певица#Пугачева