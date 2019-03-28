69-летняя Алла Пугачева пришла на шоу в стильном наряде и очаровала цветущим видом (фото)

Примадонна выбрала "лук" в стиле "тотал-блэк", который значительно омолодил певицу.

69 летняя российская певица Алла Пугачева пришла на показ мод в стильном наряде и очаровала цветущим и моложавым видом.

Алла Пугачева пришла поддержать пятилетнюю дочь Лизу, которая принимала участие в показе, пишет "Сплетник".

Примадонна выбрала "лук" в стиле "тотал-блэк", который значительно омолодил певицу. На ней были черные кожаные брюки, черная "косуха" и стильная кепка.

Как сообщал УНИАН, ранее в семье Аллы Пугачевой случилась беда. Племянник Пугачевой попал в больницу после ДТП.