Судьи ''Голосу країни-9'' серьезно поссорились в эфире (видео)

Позже Потап попросил у зрителей прощения за произошедшую в эфире ссору.

Продюсер Потап и молдавский певец Дан Балан, судьи вокального проекта "Голос країни-9", серьезно повздорили в ходе 8 выпуска, который прошел 10 марта в эфире канала "1+1".

В это воскресенье на проекте стартовали первые "вокальные бои". И перепалка звездных тренеров случилась после того, как Дан Балан поделился своим мнением насчет выступления подопечных Потапа Карины Арсентьевой и Катерины Гудим, пишет "Обозреватель".

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Дуэт участниц выступил в 8 выпуске с песней "Cheap Thrills" австралийской певицы Sia. По завершении номера судьи стали делиться своими впечатлениями и Дан Балан признался, что ему выступление подопечных Потапа не понравилось.

"Я обожаю эту песню, но я сказал себе, что буду честным сегодня. Меня не цепануло. Я почувствовал, что эта песня не для вас", - указал певец.

После того, как участницы шоу ушли со сцены Потап вернулся к этой ситуации и возмутился тем, что Дан Балан озвучил "девочкам" обидное мнение, которое стоило бы сказать за кулисами лично ему - их тренеру.

"Тебя это задело, это очевидно. Ты не можешь нормально соперничать. То, что ты сейчас делаешь - это неправильно", - возразил Дан Балан, что повлекло дальнейший спор между коллегами.

"Ты закончил?" - отмахнулся Потап от дальнейших комментариев.

"Я закончил с тобой навсегда", - обиженно ответил ему Дан Балан.

Позже Потап попросил у зрителей прощения за ссору, которая произошла в эфире.