Ани Лорак опозорилась, выбрав неудачный образ (фото)

Новый снимок исполнительницы вызвал жаркие споры в сети.

Опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.

Черно-белый снимок артистка обнародовала на своей странице в Instagram. На нем певица позирует в стилизованном костюме, сидя на троне.

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"Все женщины — богини! Стоять у руля своей жизни, чувствовать, понимать и принимать. Дарить и благодарить каждый день", — написала под фотографией "дива".

"Это уже слишком!", "Чувствуется влияние Киркорова — он любит маскарад и клоунаду", "Смешной наряд", "Это уже какая-то мания величия", "До Клеопатры, как до луны", - пишут в комментариях под снимком.

Напомним, ранее Ани Лорак вызвала восторг в сети своим новым снимком, на котором она позирует в обтягивающем платье бежевого цвета.