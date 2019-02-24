Дали сутки: в "Общественном" назвали условие для поездки MARUV на Евровидение

Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину принимает "UA:Общественное".

Певица MARUV, которая победила в Национальном отборе на Евровидение-2019, сможет представлять Украину на конкурсе, если подпишет контракт с "UA:Общественное" и, согласно его условиям, откажется от гастролей в России.

Об этом сообщила PR-директор "UA:Суспільне" Виктория Сидоренко на своей странице в Facebook.

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"Нет закона, который это (гастроли в России, - ред.) прямо запрещает. Есть ваше голосование, которое не исключает такой возможности. Но в контракте от "UA:Суспільне" есть требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление", – написала Сидоренко.

Сидоренко также уточнила, что MARUV получила договор и сутки для того, чтобы с ним ознакомиться и принять решение.

"Мы ждем. "UA:Общественное" также имеет право на решение по контракту. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину принимает именно "UA:Общественное", – добавила Виктория Сидоренко.

По ее словам, результаты зрительского голосования являются подлинными – ошибка исключена. Певица пока что не ответила на условия контракта.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.